بينهم فتاتان.. توقيف مروجي مخدرات قوية وكحول بطنجة

هبة بريس _ مكتب طنجة

تمكنت المصالح الامنية لولاية امن طنجة صبيحة اليوم من توقيف خمسة اشخاص من بينهم فتاتان احداهما قاصر وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات القوية والأقراص المهلوسة و مخدر الشيرة والمشروبات الكحولية وحيازة السلاح الأبيض بدون سند قانوني والفساد.

المعنيون بالامر جرى توقيفهم على مستوى قنطرة ارينا متن سيارة نفعية حيث أسفرت عملية التفتيش التي خضعوا لها وبالسيارة على ضبط أسلحة بيضاء وحجز ما مجموعه 244 قرص مخدر مختلفة الأنواع، لفافتين من مخدر الكوكايين و قطع من مخدر الشيرة معدة للبيع والترويج، ميزان الكتروني دقيق و 101 قنينة خمر مهربة بالاضافة الى مبلغ مالي متحصل من عملية الاتجار .

الموقفون تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية والقاصر تحت الملاحظة لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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