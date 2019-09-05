أسرة مرسي تقرر دفن جثمان الابن قرب والده الراحل

هبة بريس - وكالات

قررت أسرة عبدالله، نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والذي توفي ليل الأربعاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية، دفنه في المقبرة نفسها التي دفن بها والده قبل أقل من 3 أشهر.

وقال محامي أسرة مرسي عبدالمنعم عبد المقصود لـوكالة“إرم نيوز“ إن أسرة الراحل قررت دفنه بمقابر الوفاء والأمل في مدينة نصر ليكون بجوار والدهله، مؤكدا أن القرار جاء بعد التشاور بين ذويه والاختيار بين دفنه في مقابر الأسرة بمسقط رأسه بمحافظة الشرقية أو دفنه في العاصمة المصرية القاهرة بجوار والده.

وأكد محامي أسرة مرسي، أنه ما زال ينتظر إنهاء النيابة المصرية لإجراءاتها حتى يتمكن من الحصول على تصريح الدفن، لنقل جثمان عبدالله مرسي لدفنه بجوار والده.

وأوضح المحامي أن نجلاء علي محمود، أرملة محمد مرسي، أبدت رغبتها في دفن نجلها بجوار والده في مقابر مدينة نصر.

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