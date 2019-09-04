تيزنيت : فرقة أمنية مركزية تعتقل مسؤول مدرسة تعليم السياقة

ع اللطيف بركة _ هبة بريس

ذكرت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس ” أن فرقة امنیة مركزية قد حلت بتزنيت اليوم الاربعاء 3 شتنبر الجاري، واعتقلت مسؤول عن مدرسة لتعلیم السیاقة متهم ب” تزویر رخص السیاقة “.

وأضافت مصادرنا أن مدير المؤسسة لتعليم السياقة، كان محط بحث أمني مركزي، في قضية تزوير رخص السياقة، بعد الاطاحة بعدد من الاشخاص يروجون تلك الرخص .

و في نفس السياق ، سبق لأمن تيزنيت ، قد أوقف مسير مدرسة لتعليم السياقة كان يحصل على شواهد للسكنى لزبنائه غير القاطنين بالنفوذ الترابي للإقليم بتواطئ مع موظف يعمل بجماعة قروية، وذلك بمقابل مادي، وقد اودعوا السجن بعد صدور أحكام سجنية في حقهم.

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