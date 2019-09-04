ضحية حادثة سير بطنجة.. ” فقدت أعزّ ما أملك نتيجة تهور شخص اطلق سراحه..”

هبة بريس _ طنجة

طالبت شابة تدعى منال التوهامي عبر حسابها بموقع “فايسبوك” من الراي العام اامحلي بمدينة طنجة بالتفاعل مع قضيتها من اجل ان تاخذ حقها بعد وفاة والدها في حادثة سير واصابتها رفقة افراد من اسرتها بكسور بليغة وفق ماجاء في تدوينتها.

وتساءلت الشابة عن ظروف إطلاق سراح المتسبب في حادثة السير التي وقعت بمنتزه “الرميلات” في طنجة شهر يوليوز الماضي،والتي تسببت في مصرع والدها عبد القادر التوهامي، وإصابة أختها، وابنة عمتها.

وكشفت التوهامي في التدوينة ذاتها أنها فوجئت بإطلاق سراح شاب “متهور” تسبب في حادثة سير خطيرة، قبل أن تبدأ محاكمته، لا لشيء سوى أن والده صاحب نفوذ حسب ماجاء في تدوينتها.

وقالت الشابة : “لاحظنا تجاهلا تاما من قبل أسرة المتسبب في حادثة السير، كأن شيئا لم يكن، لم يسألوا عنا نحن المصابات بكسور، وجروح متفاوتة الخطورة، ناهيك عن الأضرار النفسية، التي نعانيها”.

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