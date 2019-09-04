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في 10:02
سماههم على وجوههم هاداك اللي بان في الأول لابس الأسود ومعلق في سدرو جالوقة صفراء وكيدافع على صحايبه المجرم خاصو هو براسو الاعدام قبل ما يعمل شي جريمة هاكدا نكونو وفرنا علينا ضحية أخرى
في 07:30
كلشي معلقين مجرمين سماههم في وجوههم
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مجموع الأصوات: 9٬064
بنت البلاد
في 10:02
سماههم على وجوههم هاداك اللي بان في الأول لابس الأسود ومعلق في سدرو جالوقة صفراء وكيدافع على صحايبه المجرم خاصو هو براسو الاعدام قبل ما يعمل شي جريمة هاكدا نكونو وفرنا علينا ضحية أخرى
محمحد
في 07:30
كلشي معلقين مجرمين سماههم في وجوههم