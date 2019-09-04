أسفي : سنة ونصف حبسا نافذا لشابين سرقا نعل ” بلاستيكي”

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ع. اللطيف بركة : هبة بريس
أدانت ابتدائية آسفي، شابين، الأول بعقوبة حبسية مدتها سنة سجنا نافدا وغرامة 500 درهم، بسبب سرقة نعل بلاستيكي، بعدما تمت متابعته من طرف النيابة العامة بتهمة “إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة السرقة”.
فيما ادين “شريكه” بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ مدتها ستة أشهر و غرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، و مصادرة المبلغ المالي المتحصل عليه،وكذا إرجاع النعل البلاستيكي لمالكه.
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غير معروف
في 21:33
لو كانت هده الأحكام توزع على الجميع لما كان حال المغرب لما هو عليه
محمد المانيا
في 21:40
يا سلام. برافوووو العدالة النزيهة.و من يسرق الملايير لم ولن يتابع. و لو ….البراءة.
يمهدو
في 21:52
الحبس للذي شرق النعل و الإستوزار لمن سرق “مول النعل”.
!!!بلد العجائب!!!
غریب
في 22:02
وکم من ساعة حبس لناهبي خیرات الدولة والمال العام