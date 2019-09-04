أسفي : سنة ونصف حبسا نافذا لشابين سرقا نعل ” بلاستيكي”

ع. اللطيف بركة : هبة بريس

أدانت ابتدائية آسفي، شابين، الأول بعقوبة حبسية مدتها سنة سجنا نافدا وغرامة 500 درهم، بسبب سرقة نعل بلاستيكي، بعدما تمت متابعته من طرف النيابة العامة بتهمة “إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة السرقة”.

فيما ادين “شريكه” بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ مدتها ستة أشهر و غرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، و مصادرة المبلغ المالي المتحصل عليه،وكذا إرجاع النعل البلاستيكي لمالكه.

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