الزام العثماني لحلفائه بتقديم مقترحات للاستوزار يسائل شرط الكفاءة !

هبة بريس _ الرباط

افادت مصادر عليمة أن سعد الدين العثماني الزم الأحزاب المشاركة في الحكومة بتقديم مقترحات فردية للاستوزار تهييئا للتعديل الحكومي المرتقب.

واضافت المصادر ان مطالب العثماني صاغها خلال الجولة الاولى من المشاورات التي جمعته ببعض زعماء الاحزاب المشكلة للتحالف وسط علامات استفهام كبرى بخصوص قبول او رفض قادة الائتلاف الحكومي لمقترح العثماني الذي يوحي برغبة الطبيب النفسي في الخلاص من ضغط التفاوض المشترك والبحث عن اقصر الطرق لاجراء التعديل.

وفو الوقت الذي اكدت فيه المصادر ان سعد الدين العثماني قام بوضع تصور جديد للتعديل الحكومي المرتقب، من خلال الاعتماد على ثلاث دعائم أساسية وهي تخفيض عدد الحقائب الوزارية، وكذا تقوية مؤسسة رئاسة الحكومة، ثم إستهداف القطاعات الحكومية التي كانت حصيلتها ضعيفة، فان قضية التعديل الحكومي تلزم العثماني بشرط الكفاءة حيث لم تستبعد المصادر ذاتها حدوث مفاجأة مدوية.

وكان الملك محمد السادس في خطابه الاخير قد أكد على ضرورة، تعيين أطر كفأة في جميع المجالات سواء كوزراء أو مسؤولين على المؤسسات العمومية للدولة والمناصب الحساسة في تنزيل السياسات العمومية، مشيرا بأن رئيس الحكومة تنتظره مهمة صعبة قد ينجح فيها، كما يمكنه الفشل كذلك، لكن يبقى حزب المصباح وشعبيته وكذا ثقة مؤسسات الدولة في أطره على المحك، خاصة والتساهل الذي أبان عنه سعد الدين العثماني إتجاه بعض الوزراء في الحكومة مماأثر بشكل كبير على إنسجام الحكومة في نسختها الحالية.

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