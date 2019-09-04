مديرية التعليم بسطات: تعبئة شاملة لانجاح الدخول المدرسي

محمد منفلوطي_هبة بريس

ترأس محمد زروقي المدير الاقليمي للتعليم بسطات، سلسلة من اللقاءات التواصلیة مع مختلف الفئات المعنیة من مدیرات ومدیري المؤسسات التعلیمیة، وھیئة التفتیش والمراقبة التربویة إضافة إلى الإجتماعات التي تم عقدھا مع رؤساء المصالح التابعة للمديرية الإقلیمیة، استعدادا للدخول المدرسي الحالي، الذي ينظم هذه السنة تحت شعار ( من أجل مدرسة مواطنة دامجة)، كما تناولت ھذه

اللقاءات بعض القضایا والأولویات تھم تأھیل المؤسسات التعلیمیة وتفعیل الحیاة المدرسیة والتركیز على البنیات التحتیة والتجھیزات الضروریة وتحسین المردودیة وذلك من أجل إعادة الإعتبار للمؤسسة التعلیمیة وتوطید علاقة الثقة بین المدرسة ومحیطھا الإجتماعي، كما أكد المسؤول الإقلیمي على أن ھذا اللقاءات تندرج في سیاق تكثیف التواصل بین الإدارة التربویة ومصالح المديرية الإقلیمیة من أجل تدبیر جید للدخول المدرسي، مشیرا بالمناسبة إلى ما تم تحقيقه من منجزات خلال الموسم الدراسي المنصرم، مضیفا أن التنسیق المحكم بین كل العاملین في حقل التربیة والتعلیم، استطاع الجمیع أن یحافظ على السیر العادي للموسم التربوي وجعلھ سنة جیدة ومثمرة تم خلالھا ربط علاقات شراكة مع مجموعة من الفاعلین .

لقاء اليوم الذي حضره كل من رؤساء المصالح بالمديرية، أكد من خلاله المسؤول الاقليمي على أن ھذا اللقاء يأتي في سياق الخطب الملكية والتنزيل الفعلي للمخططات الوطنية الجهوية والاقليمية، كما یصادف السنة الهحرية الجدبدة، جدد المسؤول الإقلیمي الدعوة للجمیع للتقید والالتزام بالتوجھات العامة والمرجعیات المعتمدة لتدبیر محكم لقضایا التربیة والتكوین، ومواصلة التعبئة والتواصل بشكل یومي موضحا أھمیة الإدارة التربویة التي تعتبر إحدى دعائم المنظومة التربویة، وفي السیاق ذاتھ، تطرق المدير الاقليمي إلى كل العملیات التحضیریة للدخول المدرسي المتعلقة بالبرمجة الزمنیة والمرتبطة بالتوجھات وأھداف السنة الدراسیة والخریطة التربویة والموارد البشریة، وكذا مجمل العملیات الخاصة بانجاز البنیات المدرسیة وإعداد خریطة الدعم الاجتماعي وتحضیر جمیع عملیات إعداد الدخول المدرسي على مستوى المؤسسات التعليمية.

وفي ختام كلمتھ شدد المدير الإقلیمي(محمد زروقي) على ضرورة تفعیل مجالس المؤسسات التعلیمیة، والاشتغال على المشاریع والتشبع بقیم التسامح والتفاعل الایجابي الاطر العاملة بالمؤسسة ومحیط المؤسسة، وذلك من خلال تحقیق تواصل استراتیجي كاف مع مختلف المتعاملین مع المؤسسة

وتفعیل مكاتب جمعیات الإباء وإشراكھم في الحیاة المدرسیة، مشددا على أھمیة الاھتمام بفضاء المؤسسات التعلیمیة والعنایة بالعلم الوطني بالإضافة إلى التعریف بالمؤسسة من خلال كتابة اسمھا على الواجھة.

ووفقا للمعطیات المتعلقة بالدخول المدرسي 2019/2020 بإقلیم سطات، فقد نوه بالمجهودات المبدولة فيما يخص انجاح تجربة التعليم الاولي الذي بوأ المديرية الاقليمية المرتبة الاولى وطنيا في عدد اقسام التعليم الأولي، مشيرا أن عدد التلامیذ الجدد المسجلین بالسنة الاولى ابتدائي فقد بلغ 9132 الى حدود 15 يونيو 2019، حيث من المنتظر ان يثل عددهم الى13734، موزعین على 221 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية وخصوصية، وعلى مستوى الثانوي التأهيلي والاعدادي فقد بلغ عدد المسجلين 43819 تلميذ وتلميذة، مع الإشارة إلى إحداث إعدادیة امرزيك وثانوية قيلز التأهيلية، وفي تنفيذ إطار البرنامج المادي للمديرية الاقليمية، فقد تم اصلاح وترميم مجموعة من المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى عملیة الربط بالكھرباء وشبكة الماء الصالح.

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