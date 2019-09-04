توقيف المعتدي الثاني على شاب ظهر في فيديو مقطوع الأذن بالدارالبيضاء

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة مولاي رشيد بالدار البيضاء بتنسيق مع نظيرتها بمدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف المشتبه فيه الثاني المتورط في محاولة السرقة الموصوفة المقرونة بالضرب والجرح البليغين، والتي كان ضحيتها شخص أصيب بجرح خطير على مستوى الوجه بمدينة الدار البيضاء.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في السرقة بالعنف، حيث أوضحت إجراءات البحث أنه لاذ بالفرار نحو هذه المدينة مباشرة بعد مشاركته في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء كانت قد توصلت، أول أمس الاثنين، بشكاية الضحية، الذي تعرض لمحاولة سرقة مقرونة باعتداء جسدي خطير، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه فيه الأول بمدينة الدار البيضاء يوم أمس الثلاثاء، في حين تسنى توقيف المشتبه فيه الثاني في نفس اليوم بمدينة طنجة.

وأضاف أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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