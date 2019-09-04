بوليف: عملية مرحبا 2019 مرت في أجواء حسنة

هبة بريس

استعرض كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، حصيلة النقل البحري خلال عملية مرحبا 2019.

وقال بوليف في تدوينة “فيسبوكية” : “الى حدود فاتح شتنبر 2019، ناهز عدد المسافرين ذهابا وإيابا عبر الخطوط البحرية حوالي 2.5 مليون، كما ان عدد العربات ناهز 583 ألفا…”

وأفاد بوليف، أن عملية المغادرة همت 1143577 مسافرا و 260130 عربة، وذلك عبر موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والناضور والحسيمة…

وقد مرت العملية في عمومها، يضيف كاتب الدولة، في اجواء حسنة، ولَم تسجل الا 4 او 5 حالات تقنية جعلت البواخر لا تفي بالتزاماتها المعهودة، وبالتالي اتخاذ ما يلزم من تدابير بشأنها. وفق قوله

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