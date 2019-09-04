ماء العينين دفاعا عن هاجر الريسوني: “لنتحل ببعض الانسانية وشيء من الضمير”

هبة بريس - الرباط

علقت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، حول قضية الصحفية هاجر الريسوني، التي اعتقلتها المصالح الأمنية رفقة خطيبها أسبوعين قبل زفافهما.

وقالت ماء العينين في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “متضامنة مع الصحفية هاجر الريسوني ضد ما تتعرض له من تشهير وخرق سافر للحياة الخاصة ومحاولة للنبش فيما لا يعني الناس في شيء.”

وتابعت البرلمانية البيجيدية قائلة : “إذا لم نتمكن من تغيير أشياء كثيرة في واقعنا، فلنكف ألستنا عن الناس، ولنكف عن إذايتهم ولنتحل ببعض الانسانية وشيء من الضمير.”

واسترسلت ماء العينين بالقول :”هاجر انسانة وامرأة تمر من ظرف صعب، والشماتة والتعالم كانت دائما من أخلاق الصغار .. نحن بحاجة الى نموذج قيمي جديد، وبحاجة الى مقاربات مختلفة لتدبير عيشنا المشترك.” على حد تعبيرها

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0