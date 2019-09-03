هل يتفق التحالف على تقليص عدد الوزارات في التعديل الحكومي المرتقب؟

هبة بريس _ الرباط

كشفت مصادر عليمة ان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة أجرى الجولة الأولى من المشاورات مع حلفائه في الأغلبية، من زعماء الاحزاب بغية الخروج بتشكيلة متوافق عليها في التعديل الحكومي المرتقب.

واضافت المصادر ان المؤشرات الاولى للتعديل توحي باتفاق مبدأي بين رئيس الحكرمة وباقي زعماء الاغلبية على تقليص عدد الوزراء وكتاب الدولة حيث ستبقى الأحزاب المشكلة للحكومة هي نفسها مع تغيير موسع للأسماء المتواجدة .

وكان الملك محمد السادس قد طلب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن يقترح عليه شخصيات “لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق”.

ويرتقب ان يكون التعديل الحكومي قبيل الدخول البرلماني المقبل أكبر تغيير للوزراء في تاريخ المغرب واعادة ترتيب لاوراق الفريق الحكومي الذي ستمتد دائرته لتشمل نصف الحقائب الوزارية واخرى مهددة بالحذف نهائيا من الهيكلة الحكومية .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0