حريق مهول بالمركب الكيماوي للفوسفاط بآسفي

هبة بريس - الرباط

اندلع زوال اليوم الثلاثاء، حريق مهول بإحدى وحدات المركب الشريف للفوسفاط بمدينة أسفي، مما تسبب في عدد من الانفجارات القوية.

مصدر مطلع افاد ان الحريق تسبب في انفجارات مختلفة، سارعت على إثره وحدات الإطفاء الخاصة، والمرابطة وسط المركب الكيماوي للفوسفاط، إلى السيطرة عليه، تخوفا من اندلاعه في باقي الأرجاء والتهام بقية المنشأة الأخرى، التي تضم مواد كيماوية خطيرة.

وحسب نفس المصدر توضح أن الوحدة، التي اندلعت فيها النيران، متخصصة في إنتاج، وتخصيب “حمض الكبريت”، حيث يجري إنتاجه دائمًا على دراجات حرارة عالية، تتجاوز 450 درجة مائوية

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