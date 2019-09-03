وجدة.. سائق شاحنة يصدم عدة سيارات وهو في حالة غير طبيعية‎

هبة بريس : وجدة

شهدت إحدى شوارع مدينة وجدة ليلة أمس الإثنين 2 شتنبر الجاري ، مطاردة هوليودية بين رجال الأمن وسائق شاحنة، حيث كان يقود شاحنته بسرعة جنونية وبشكل غير طبيعي، مما نتج عنه صدمه لعدة سيارات منها سيارة لنائب برلماني عند الإشارة الضوئية.

وحسب مصادر مطلعة، فقد دخل السائق في شجار داخل حانة وسط المدينة، ولجأ لشاحنته وقادها بشكل غير طبيعي وبطريقة جنونية، حيث تمكنت عناصر من قوات الأمن من اعتقال سائق الشاحنة على مستوى شارع الحسن الثاني(طريق سيدي يحيى) .

كما تسبب السائق في أضرار لمقهى يقع قرب باب الغربي للمدينة القديمة، وكذا تسببه في حادثة سير خطيرة بالقرب من ثانوية المغرب العربي، حيث صدم سيارة كان على متنها البرلماني عن دائرة وجدة أنكاد، قاسم المير، حيث نجا هذا الأخير بأعجوبة، بعدما تضررت سيارته بشكل كبير.

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