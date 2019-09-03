سيدة “السيليسيون” تتحدى الأمن بسلا ومطالب بتدخل الحموشي‎

هبة بريس

لازالت معاناة ساكنة حي الرحمة بمدينة سلا مستمرة، مع استمرار بيع مادة اللصاق ” السيليسيون” من طرف أفراد إحدى العائلات بسكتور E.

وحسب ما توصلت به هبة بريس من مكالمات هاتفية من البعض من ساكنة الحي، فإن صاحبة أحد المنازل بالحي، تسخر أبناءها الكبار وبعض من أفراد عائلتها، في بيع مادة اللصاق للمتشردين، والقاصرين وكل من يبحث عن العيش في هلوسة.

وأضاف المشتكون، أنهم اتصلوا بالأمن غير ما مرة، لكن لم يكثرت أحد لطلبهم، مما دعا بالسيدة وأبنائها إلى تكثيف عملياتهم التجارية، والتي تخلق نزاعات عديدة تتسبب في صخب كبير، تعاني منه ساكنة سيكتور E بحي الرحمة.

وتناشد الساكنة المسؤولين الأمنيين وعلى رأسهم المدير العام الحموشي، إلى وقف نشاط السيدة وأبنائها والقيام بما يلزم، احتراما الساكنة وبحثا عن الهدوء والطمأنينة.

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