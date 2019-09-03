تفاصيل اكتشاف فيلا بالبيضاء تستقطب متزوجات و مطلقات لممارسة الجنس و تصويرهن‎

هبة بريس – الدار البيضاء

تمكنت عناصر الدرك الملكي لمنطقة طماريس التابعة لسرية 2 مارس بالدار البيضاء مؤخرا من اكتشاف فيلا توجد بمنطقة طماريس الساحلية و تستغل في استقطاب متزوجات و مطلقات و فتيات قاصرات لممارسة الجنس.

و جرى اكتشاف الفيلا السالفة الذكر و التي توجد بتجزئة سياحية راقية بمنطقة طماريس بعد شكاية وضعها زوج اشتبه في تصرفات زوجته بعدما لاحظ خروجها المتكرر من بيت الزوجية و توجهها للإقامة السالفة الذكر.

و مباشرة فور ترصد الزوجة، تمت مداهمة الفيلا ليتم اكتشاف وجود كاميرات تستغل لتوثيق و تصوير مشاهد جنسية ساخنة يتم ترويجها فيما بعض خارج المغرب لشبكة دولية، حيث جرى اعتقال سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية و زوجها المغربي و هما مالكي الفيلا.

كما تم اعقال السيدة التي وضع زوجها شكاية ضدها فيما لا يزال البحث جاريا عن باقي تفاصيل و معطيات القضية التي قد تسقط العديد من المتورطين.

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