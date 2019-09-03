صحيفة صهيونية: هدم السلطات المغربية لنصب الهولوكوست “جريمةً معادية للسامية”

هبة بريس

وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الصهيونية إن هدم السلطات المغربية للنصب الخاص بالهولوكوست «جريمةً معادية للسامية».

وذكرت الصحيفة، أن منظمة «بيكسل هيلبر» Pixel Helper الصهيونية العقيدة، الماسونية التوجه، ستواصل تحركها لإعادة بناء ما هدم واستكمال المشروع كاملا حيث كان مقررا إقامة نصب للهولوكوست ونصب آخر للمثلية الجنسية.

هذا وشرعت السلطات المحلية بإقليم الحوز، مساء الإثنين الماضي، في هدم نصب “الهولوكوست” بالجماعة القروية “آيت فاسكا”.

وكانت مصالح وزارة الداخلية، نفت أن تكون السلطات المحلية بإقليم الحوز، منحت رخصة بإقامة مشروع من طرف مواطن أجنبي، يضم متحفا وعدة مرافق بالإضافة إلى نصب تذكاري .

و أكدت الوزارة في بلاغ لها، على أن المصالح المختصة بالإقليم، لم تصدر أي ترخيص لإقامة أي مشروع من هذا القبيل، والذي يتطلب إقامته الخضوع للمساطير القانونية، ويستلزم الحصول على التراخيص الإدارية الجاري بها العمل.

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