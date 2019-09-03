السراج يقود تدريبات نهضة بركان مؤقتا

نُشر بتاريخ :  2019-09-03 - 09:41
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هبة سبور – شفيق عنوري

كلفت إدارة نهضة بركان، عادل السراج، مساعد مدرب الفريق السابق، بقيادة تدريبات “البرتقالي” مؤقتا، في انتظار التعاقد مع قائد سفينة جديد.

وكان مسؤولو النهضة، قد قرروا إقالة منير الجعواني من تدريب الفريق، بعد الخروج المبكر من كأس العرش على يد شباب أطلس خنيفرة.

ومن المقرر أن يطلع مسؤولو بركان على السير الذاتية للمدربين من أجل اختيار الرجل الأنسب للمرحلة.

يشار إلى أن الجعواني، كان قد قاد بركان إلى تحقيق أفضل النتائج في تاريخ النادي، بعد التتويج بكأس العرش وبلوغ نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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