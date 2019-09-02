درك سيدي بوزيد يوقف مجرما متحوزا بسيف كان يقطع الطريق بإقليم الجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

أوقفت دورية محمولة من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد، حوالي 4 كيلومترات جنوب عاصمة دكالة، في حدود الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الاثنين، مجرما خطيرا عند النقطة الترابية الفاصلة بين مدينة الجديدة ومنتجع سيدي بوزيد السياحي، قدوما عبر الطريق الساحلية.

المجرم القادم لتوه من الجديدة على متن دراجة نارية ثلاثية العجلات (تريبورتور)، كان يشكل خطرا على مستعملي الطريق، من أصحاب العربات والراجلين، الذين كان يتأهب تحت جنح الظلام لقطع الطريق عليهم، وتعريضهم للسرقة والاعتداء بواسطة السلاح الأبيض الذي كان متحوزا به.

هذا، فإن المتدخلين الدركيين الذين كانوا يسهرون، مساء اليوم الاثنين، من خلال تكثيف دورياتهم وحملاتهم التطهيرية والتمشيطية الاعتيادية، على استتباب الأمن والنظام العام، ومكافحة تجليات الانحراف بشكل استباقي في منطقة نفوذهم الترابي الشاسعة، حاصروا المجرم الخطير، وانتزعوا منه السيف، وشلوا حركته، واقتادوه مصفد اليدين إلى المصلحة الدركية بمركز سيدي بوزيد، حيث وضعته الضابطة القضائية تحت تدابير الحراسة النظرية، للبحث معه في إطار مسطرة تلبسية، وإحالته على النيابة العامة المختصة لدى قصر العدالة بالجديدة.

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