وزان.. الدرك يحقق في اغتصاب سيدة متزوجة وتهديدها بنشر مقطع فيديو

نُشر بتاريخ :  2019-09-02 - 23:38
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اسماعيل بويعقوبي _ هبة بريس

أوقفت عناصر الدرك الملكي بجماعة سيدي رضوان، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم وزان،ثلاثيني يشتبه في تورطه في قضية اغتصاب امرأة متزوجة والمشاركة فيها وتهديدها بنشر مقطع فيديو يوثق لفعله في حالة عدم تلبية نزواته الجنسية.

مصادر افادت ان الامراة القاطنة بجماعة بني كلة اقليم وزان تعرضت للاغتصاب في مكان خلاء حيث قام باستدراجها احد الاشخاص ومارس عليها الجنس تحت انظار مرافقه الذي قام بتوثيق الفعل الجرمي.

وقامت المتزوجة بتقديم شكاية لدى الدرك الملكي بعدما تلقت تهديدات بنشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي، إن لم تخنع لطلبات السائق؛ وهو ما تفاعلت معه مصالح الضابطة القضائية بالسرعة والإيجاب.

وجرى الاستماع إلى الشخص الموقوف وهو من ذوي السوابق العدلية، في محضر تمهيدي، قبل أن يتمّ وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة المختصة، مع تحرير مذكرة بحث في حق المتورط الأول في الجريمة والذي تم تحديد هويته، في أفق إحالتهما على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان.

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تعليق واحد

  1. نــــزار

    في 15:34

    “السيبة” وصلت لهتك الأعراض…

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