تارودانت : أزمة مياه الشرب تؤجج غضب ساكنة هوارة

ع. اللطيف بركة : هبة بريس

عادت أزمة إنقطاع المياه عن مدينة أولاد التايمة بإقليم تارودانت من جديد مما أدى إلى حالة من الغليان بين جميع أوساط المجتمع الهواري، بعدما عمم المكتب الوطني لقطاع الماء، بلاغ نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، يخبر الزبناء بفترات انقطاع مياه الشرب طيلة اليوم الاثنين 2 شتنبر الجاري .

واضطر بعض من السكان التوجه للضيعات الفلاحية بمحيط المدينة لجلب مياه الشرب، بعد انقطاع هذه المادة الحيوية للعيش، في حين اغلقت المطاعم بالمدينة أبوابها، وساد نوع من القلق من استمرار انقطاع مياه الشرب.

و سبق لساكنة المدينة أن عبرت عن قلقها خلال فصل الصيف، من تغير ذوق الماء الشروب برائحة التراب، مما جعل الفئات الميسورة اللجوء للمحلات التجارية لجلب المياه المعدنية، مما زاد من تكلفة العيش، في حين لم تقدم الجهات المسؤولة أي جواب مقتع للساكنة .

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