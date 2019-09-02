بعد نجاح الألعاب الافريقية .. الطالبي العلمي: “قادرون على تنظيم الألعاب الأولمبية”

هبة بريس

قال رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، إن الألعاب الإفريقية كانت فرصة أثبت خلالها المغرب لجميع الدول أنه يتوفر على الخبرة، والتجربة، والاحترافية، في تنظيم جميع أنواع التظاهرات الكبرى في وقت وجيز، وذلك باعتراف جميع المشاركين.

وأوضح العلمي، على هامش حفل اختتام الدورة الـ12 للألعاب الإفريقية التي نظمها المغرب من 19 إلى 31 غشت الجاري، أن جميع المشاركين أجمعوا على أن المغرب نظم ألعابا من الطراز العالمي وذلك بعد أن قاموا بمقارنة جودة التنظيم مع الدورات السابقة.

وشدد الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه لم يسجل أي مشكل أمني خلال هذه الألعاب، ولم يتم تسجيل أي حالة خارج قواعد تنظيم المنافسات، باعتبار أن كل الشروط كانت متوفرة، وهو ما دفع جميع المشاركين للقول بأن المغرب رفع السقف عاليا، مشيرا إلى أن المملكة اشتغلت بمواصفات دولية في تنظيم هذا النوع من التظاهرات.

وأضاف العلمي أن الألعاب الإفريقية كانت فرصة للأبطال المغاربة للاحتكاك بنظرائهم دوليين وعالميين، لأنها كانت مؤهلة للألعاب الأولمبية، وهو ما أعطى فرصة للوقوف على النواقص التي تعاني منها بعض الرياضات المغربية للعمل على تجاوزها مستقبلا.

وأعرب بهذه المناسبة عن شكره لأطر وزارة الشباب والرياضة على المجهودات الكبيرة التي قاموا بها، فضلا عن الجامعات الرياضية التي تعبأت بكل طاقاتها، وساهمت في انجاح هذا العرس، مسجلا أن المغرب فاز على مستوى الاشعاع الافريقي، لأن اختيار 19 غشت لم يكن عبثا، بل لأنه يتزامن مع احتفالات المغرب بعيد العرش والشباب.

وأوضح العلمي أن الألعاب كانت ناجحة بكل المقاييس، مؤكدا على أن المغرب قادر على تنظيم الألعاب الأولمبية، وعلى تنظيم كأس العالم، وأي نوع من التظاهرات الكبرى.

وأبرز أنه تم تأهيل البنية التحتية التي يتوفر عليها المغرب لتصل للمواصفات المطلوبة أولمبيا، مسجلا أن التجهيزات الرياضية التي تم توفيرها بمناسبة هذه الألعاب سيتم وضعها رهن إشارة الجامعات الرياضية للاستفادة منها في تكوين أبطال من الطراز العالمي والأولمبي

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