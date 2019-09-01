قصة مهاجر أمريكي تم ترحيله ب”الغلط” مع أفارقة من الرباط الى بني ملال

هبة بريس - الرباط

كشف سائح أمريكي يدعى “تيموثي هوكس” تفاصيل واقعة عجيبة تعرض لها بالرباط عندما خرج من فندقه الذي يقيم فيه بالعاصمة الادارية.

المعني بالامر الذي قدم في إطار رحلة سياحية للمملكة قال أنه غادر الفندق قرب باب شالة لشراء بعض الأغراض، ليتم إيقافه من طرف أحد عناصر الشرطة، الذي لا يتقن تكلم الانجليزية، فاستفسره عن جنسيته وأجابه أنه أمريكي وقدم له رخصة سياقته الأمريكية، عند ذلك بدأ رجل الأمن بالضحك استهزاء حسب رواية السائح، لأنه لم يصدق أن يكون قادما من أمريكا وبشرته سمراء.

ويضيف المتحدث عبر حسابه على تويتر أن الشرطي قام بتصفيد يديه، وبعدها جرى ترحيله الى مدينة بني ملال على متن حافلة إلى جانب عدد من المهاجرين السريين الأفارقة.

وقد تمكن الضحية من العودة إلى الرباط لكونه كان يملك بعض المال في جيبه لحسن حظه، فيما لم يصدر أي رد رسمي من السلطات الأمنية بالعاصمة الرباط، خاصة وأن الأمر فيه تعد سافر على حقوق سائح أجنبي قدم إلى المغرب بطريقة شرعية..

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