عمدت شركة إسبانية معروفة اختصارا باسم (DIA)، وهي سلسلة أسواق ممتازة إسبانية، الى سحب التونة المعلبة في زيت عباد الشمس من فئة 900 غرام (LOTE 19/154 023)، والمنتهية صلاحيتها في شهر دجنبر 2022.

وعممت “و كالة الأمن الغذائي” في اسبانيا تحذيرا من تناول نوع مع التونة المعلبة، بسبب احتوائها على مواد سامة، ودعت المستهلكين إلى عدم اقنائها أو إعادتها إلى محلات البيع التي اشتروها منها.

وحسب ما جاء في صفحة الوكالة على فيسبوك، فقد قامت بسحب بسحب هذا النوع من علب التونة من الأسواق، بعد تأكد وجود بكتيريا “توكسين البوتولينيوم” السامة في هذا المنتوج بعدما تسبب في تسمم بعض المستهلكين و نقلهم الى المستعجلات.

وحذرت مجموعات فايسبوكية المتسهلك المغربي من المنتوج المصنع باسبانيا الذي يدحل السوق المغربية بكميات كبيرة عبر بوابة الثغرين السليبين.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1