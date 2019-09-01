لهذه الأسباب.. وكيل الملك بالجديدة يفرج عن المغني حميد المرضي ويسحب منه رخصة السياقة

قرر وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، اليوم الأحد، الإفراج بكفالة بقيمة 2000 درهم، عن المغني الشعبي حميد المرضي، على خلفية السكر والسياقة في حالته، مع سحب رخصة السياقة، بعد أن تنازل الطرف الأخر الذي اتهمه بالاعتداء عليه، عن حقه في المتابعة الجنائية.

هذا، وكانت المصالح الشرطية التابعة لمفوضية أزمور، أوقفت، أمس السبت، المغني الشعبي حميد المرضي، الذي كان يتولى قيادة سيارته الخفيفة، على مقربة من المحطة الطرقية بأزمور (القامرة)، بعد أن دخل في شجار مع بعض الأشخاص في الشارع العام. حيث اقتادته دورية الشرطة إلى المصلحة الأمنية، واستمعت إليه في إطار مسطرة قضائية، بعد أن وضعته بتعليمات نيابية تحت تدابير الحراسة النظرية.

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