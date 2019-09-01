توقيف اربع طالبات رفقة اجانب داخل دور للضيافة بجماعة اولاد حسون

ضاهر محمد _ مراكش

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد حسون، قبل قليل من صباح اليوم الاحد، من توقيف اربع طالبات دار للضيافة في ملكية أجنبي بتراب جماعة أولاد حسون ضواحي مراكش.

وقادت العملية الأمنية إلى توقيف اربع فتيات يمتهن الدعارة رفقة ثلاثة اجانب الذين تم اقتيادهم إلى مقر المركز الترابي الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد حسون من أجل تحرير محاضر في النازلة.

كما أوضحت مصادرنا، أنه تم توقيف إحدى الخادمات التي تقوم بالإشراف على دار الضيافة كما تم وضع الفتيات الثلاث (طالبات) رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين عرضهن امام النيابة العامة المختصة بمراكش.

وكشفت الطالبات خلال الاستماع إلى اقوالهن انهن دأبن على استدراج زبنائهم من داخل مطعم امريكي يتواجد بحي جليز بمراكش.

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