الملك يبعث ببرقيات تهاني وتبريك إلى أشقائه ملوك ورؤساء الدول الإسلامية

هبة بريس

بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، بعث أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، برقيات تهاني وتبريك إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية.

وضمن جلالة الملك هذه البرقيات أطيب متمنيات جلالته لملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بموفور الصحة والهناء، ودعواته لله تعالى بأن يجعل هذه السنة الجديدة طالع خير ويمن وأمان على الأمة الإسلامية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0