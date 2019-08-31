فرنسا .. قتيل و9 جرحى طعنا قرب مدينة ليون

Medics are seen near the site of a suspected bomb attack in central Lyon, France May 24, 2019. REUTERS/Emmanuel Foudrot - RC1B8375FE90
نُشر بتاريخ :  2019-08-31 - 21:39
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هبة بريس - وكالات

أفاد جهاز الإطفاء في حصيلة جديدة أن شابا في ال19 من العمر قتل بعد ظهر السبت وأصيب تسعة آخرون بجروح بينهم ثلاثة بحالة الخطر، في هجوم بالسلاح الأبيض قرب مدينة ليون الفرنسية.

وقتل رجلان، أحدهما مسلح بسكين والآخر بسيخ للشوي، شخصا وأصابا ستة آخرين بعد ظهر السبت في فيلوربان، قرب ليون (وسط شرق فرنسا)، كما افادت مصادر في الشرطة.

وأكدت الشرطة القبض على أحدهما وانها لا تزال تبحث عن الآخر. وكان نحو خمسين من رجال الاطفاء في مكان الحادث في فترة ما بعد الظهر.

كما أوضح مصدر في الشرطة أن أحد الجرحى في حالة الخطر الشديد.

وكانت الحصيلة السابقة أشارت الى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بجروح.

وتسلمت النيابة العامة في ليون التحقيق في الاعتداء، في حين لا تزال النيابة العامة المتخصصة بقضايا الإرهاب تراقب الوضع ولم تتسلم الملف بعد.

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