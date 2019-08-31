الألعاب الإفريقية 2019.. حصيلة الميداليات بعد ختام منافسات اليوم الثاني عشر

حافظ المغرب عقب منافسات اليوم الثاني عشر ، ماقبل الأخير ، من دورة الألعاب الإفريقية (الرباط 2019)، التي جرت أمس الجمعة على مركزه الخامس في سبورة الميداليات برصيد 107 ميدالية منها 30 ذهبية و31 فضية و 46 برونزية.

ورفعت مصر رصيدها في مقدمة الترتيب العام بمجموع 270 ميدالية منها 101 ذهبية و97 فضية و72 برونزية، متقدمة على نيجيريا في المركز الثاني بمجموع 126 (46 ذهبية و33 فضية و47 برونزية)، تليها جنوب إفريقيا في الرتبة الثالثة بمجموع 87 ميدالية (36 ذهبية و26 فضية و25 برونزية).

وفي مايلي سبورة الميداليات ..

البلد ذهبية فضية برونزية المجموع

مصر 101 97 72 270 .

نيجيريا 46 33 47 126.

جنوب إفريقيا 36 26 25 87.

الجزائر 33 31 60 124.

المغرب 30 31 46 107.

تونس 26 36 34 96.

كينيا 11 10 10 31.

جزر موريس 6 6 12 24.

إثيوبيا 6 5 12 23.

مدغشقر 6 4 2 12.

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