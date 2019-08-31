تارودانت : من رخص لبناء ” مدرسة” جنب الوادي بتافراوتن ؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يبدو ان قضية الترخيص ل”ملعب الموت” بدائرة إغرم، وإعتزام رئيس الحكومة في فتح تحقيق لتحديد مسؤولية مقتل ثمانية أشخاص جراء الفيضانات و بناء ملعب في مجرى الوادي.

لكن القضية لم تنتهي بعد توصل ” هبة بريس” لصورة تظهر من خلالها بناء فرعية مؤسسة تعليمية التابعة لمجموعة مدارس تمرووت التي توجد بدوار اوفور فرقة تمرووت جماعة تافرواتن إقليم تارودانت، هل وزارة التعليم بدورها ستفتح تحقيق مع مسؤوليها بعد اختيارهم لهذا المكان الخطير لوضع مؤسسة على ضفاف الوادي؟؟.

وبالرغم أن مهتمين بشأن التعليمي، أرجعوا مسؤولية وضع مؤسسة جنب الوادي الى مصلحة التخطيط التابعة للمديرية الاقليمية للتعليم بتارودانت، باعتبارهم الجهة التي تقوم بزيارة الموقع قبل اعطاء الترخيص وهم من يحدد المكان بعد التشاور مع جماعة الدوار الذين يشيرون في الغالب عليهم الى تلك الامكنة الخطيرة، بل ان السكان المحليين في غالب الاحيان يرفضون اعطاء بقع ارضية للمصلحة العامة، لذلك يتم اللجوء الى بقع بجنبات الوادي او في مقابر منسية.

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