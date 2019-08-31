أخنوش يعفي المدير الجهوي للمياه والغابات بعد فضيحة “المصايد”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أكدت مصادر عليمة ل ” هبة بريس” ، عن إعفاء المدير الجهوي للمياه والغابات بجهة مراكش أسفي ومسؤولين آخرين، وذلك على خلفية التحقيق الذي فتحته شرطة القنص التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات على إثر الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر قنص أعداد كبيرة لطائر اليمام على صعيد جهة مراكش آسفي، من لدن سياح خليجيين.

وكشفت مصادرنا أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ” عزيز أخنوش، أصدر أمره بإعفاء المدير الجهوي للمياه، بعد توصل الوزارة بتقرير مفصل حددت فيه المسؤولية .

وأفاد المصدر ذاته، أن الوزير الوصي على القطاع أصدر في الآن ذاته قرارا مماثلا يقضي بإعفاء رئيس وحدة مراقبة الحياة البرية بالأطلس الكبير من منصبه، حيث يأتي القرارين استكمالا للإجراءات التي بدأتها الوزارة في إطار التصدي للصيد الجائر.

وسبق للوزارة أن قامت في السياق ذاته بتعليق رخصة تنظيم القنص السياحي الخاصة بالشركة التي نظمت عملية القنص لفائدة السياح الخليجيين، كما قررت متابعتها أمام القضاء من أجل المخالفات المرتكبة، وحجز حوالي 41 بندقية قنص.

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