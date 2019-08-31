انطلاق عملية بيع تذاكر مباريات المنتخبات الوطنية

هبة سبور

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن عملية بيع تذاكر مباريات المنتخب الوطني الأول والمحلي والأولمبي، المقبلة، ستنطلق يوم الإثنين القادم الـ2 من شهر شتنبر.

وستتم عملية بيع التذاكر، عبر الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إضافة إلى عدد من نقاط البيع في كل من مدينة مراكش ومدينة الدار البيضاء.

يخوض المنتخب الوطني الأول مباراتين وديتين أمام كل من النجر والبوركينافاسو يومي الـ6 والـ10 من شتنبر المقبل، فيما يلعب المنتخب الأولمبي ضد مالي، لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا، في الـ7 من نفس الشهر.

ويواجه المنتخب الوطني المحلي، بوركينافاسو وديا في الـ8 من شتنبر، استعدادا لمواجهة الجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وفيما يلي نقاط البيع التي خصصتها الجامعة:

مدينة مراكش:

• ملعب الحارثي (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك ونقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الانترنيت).

• • قاعة بنشقرون (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك ونقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الانترنيت).

مدينة الدار البيضاء:

• ملعب الصخور السوداء (نقطة بيع التذاكر مباشرة من الشباك ونقطة سحب التذاكر المقتناة عبر الانترنيت)

وسيتم فتح الشبابيك وفق التوقيت التالي:

الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.

الفترة المسائية: من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السابعة مساء.

وحددت اللجنة المنظمة أثمنة التذاكر على الشكل الآتي:

* الدرجة الثانية: 20 درهما.

* الدرجة الأولى: 50 درهما.

ملحوظة:

ضرورة الإدلاء بالبطاقة الوطنية عند شبابيك البيع.

ضرورة الإدلاء بوصل تأكيد البيع عند سحب التذاكر المقتناة عن طريق الأنترنيت.

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