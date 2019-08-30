مأساة.. شاحنة تقتل 3 أشخاص بمدخل مدينة سيدي قاسم ( حصيلة أولية )

هبة بريس-الرباط

سقطت زوج و زوجته و بنت لهما في حادث سير خطيرة وقعت قبل قليل بمنطقة الحوافات إقليم سيدي قاسم فيما نجت بنت ثانية بجروح خطيرة، و ذلك بعدما دهست شاحنة من نوع (كونتير) دراجة نارية، و إصابة آخرين كانو على جنبات الطريق، ما أدى إلى سقوط قتلى و جرحى، و ذلك وفقا لما أورده شهود عيان.

و وفقا لمعطيات هبة بريس، فإن الحادث المذكور خلف حالة من الاستنفار بين مختلف الأجهزة المختصة، حيث تم نقل الضحايا لمستودع الأموات، فيما تم نقل الجرحى للمستشفى الإقليمي بسيدي قاسم لتلقي العلاجات الضرورية.

ووفقا لشهود عيان فإن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع بالنظر للإصابات الخطيرة التي نقل على إثرها الجرحى للمستشفى الإقليمي.

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