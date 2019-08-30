ايحاتارن يصدم المدرب الهولندي ويرفض حمل قميص منتخب الطواحين

هبة بريس _ القسم الرياضي

رفض محمد إيحاتارن لاعب فريق بي إس في إيندهوفن الهولندي لكرة القدم، ادراج اسمه ضمن القائمة النهائية لمنتخب شباب هولندا، المتوجهة للمعسكر الإعدادي الذي يسبق مواجهة قبرص، لحساب التصفيات المؤهلة لتهائيات منافسات كأس أمم أوروبا للشباب.

وسائل اعلام هولندية قالت ان اللاعب المنحدر من اصول مغربية، رفض الانضمام إلى منتخب الشباب، لكونه لم يحسم قراره بعد بخصوص المنتخب الذي سيحمل ألوانه مستقبلا.

وعبر فان دي لوا مدرب منتخب الشباب الهولندي ، إنه يتفهم اختيار إيحاتارن عدم الانضمام إلى المجموعة الهولندية في الوقت الحالي، مضيفا أنه يحترم قرارات اللاعب.

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