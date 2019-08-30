هل تستجيب سلطات طنجة لطلب بنشماس وتمنع تجمع “تيار المستقبل”؟

هبة بريس _ مكتب طنجة

شكلت دعوة الأمانة العامة المحلية بتطوان، مناضلات ومناضلي حزب الاصالة والمعاصرة بالإقليم إلى المشاركة في اللقاء التواصلي الذي تعتزم تنظيمه اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب (تيار المستقبل) غدا السبت بطنجة ، (شكلت) الشرارة التي اشعلت غضب بنشماس ودفعته الى اصدار بلاغ يطلب فيه من سلطات طنجة منع التجمع الذي لايستند الى شرعية حسب بنشماس والمخالف للقوانين المؤطرة.

و أصدر بنشماش بلاغا اعتبر فيه أن “الدعوة لعقد اجتماع اللجنة التحضيرية لا تستند على أية شرعية قانونية، أو تنظيمية، أو سياسية، كما أنها تندرج في سياق المحاولات الفاشلة الهادفة إلى المس بالمؤسسات الحزبية وبقواعد العمل الحزبي، وبمصداقية الممارسة السياسية”.

واتهم بنشماش خصومه بـ”تأزيم الجسم الحزبي والسطو على مؤسساته والدوس على قوانينه وأعرافه وقيمه بعقلية لا علاقة لها بأخلاقيات وضوابط ومسلكيات العمل الحزبي الذي تؤطره القوانين الجاري بها العمل في بلادنا، وكذا النظامين الأساسي والداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة”.

ودعا بنشماش السلطات المحلية إلى منع خصومه من الاستفادة من القاعات العمومية، مشيرا في هذا الصدد إلى قرار صادر عن وزير الداخلية سنة 2011 يحدد قائمة المسؤولين الحزبيين الذين يحق لهم التقدم بطلب من أجل الاستفادة من القاعات العمومية، حيث يحصرهم في المسؤول الوطني أو الجهوي أو الاقليمي أو المحلي.

واعتبر بنشماش أن أي “مساس بمضمون هذا القرار لا يشكل مساسا بنص وروح القانون فقط، بل يشكل سابقة خطيرة من شأنها التطبيع مع حالات الفوضى والتسيب واللامسؤولية في علاقة الأحزاب بالدولة، ويعتبر، بالنتيجة، مساسا بمصداقية المؤسسات وسمعته”.

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