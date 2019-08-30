تفاصيل صادمة.. درك العرائش يلقي القبض على مشتبه في اغتصابهم قاصر لمدة 3 سنوات

هبة بريس _ مكتب طنجة

تمكنت مصالح الدرك الملكي بجماعة الساحل بإقليم العرائش من القاء القبض على المشتبه في اغتصابهم لطفل قاصر حسب ماافادت به الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش في بلاغ نشرته بصفحتعا الرسمية.

واضافت الرابطة التي تابعت كل التطورات التي عرفها ملف اغتصاب الطفل القاصر بالعرائش، والتي رافقت الأم وابنها القاصر إلى مقر المركز الترابي خميس الساحل بعد تلقيها اتصالا هاتفيا من أحد الدركيين يطالبها بضرورة التوجه إلى المركز من أجل إنجاز المحضر والاستماع إلى الضحية،. انه يوم أمس الخميس 29 غشت 2019 علمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنه تم القبض على المشتبه فيهم عبر فترات من يومه الخميس وتمت مواجهتهم بالقاصر حيث اعترف أحد المشتبه فيه بطبيعة العلاقة التي تربطه بالضحية و استدراجه له عبر محادثات المسنجر من أجل اللقاء به وممارسة الجنس عليه في جنح الظلام بعيدا عن أعين الناس .

وتضيف الرابطة أنه في إحدى المحادثات عبر أحد المشتبه فيهم ” م.أ.” عن استيائه لرفض القاصر من تمكينه من قذف المني في دبره كما كان يطالبه بالخروج من المنزل ليلا من أجل ممارسة الجنس عليه بسرعة .

وتضيف أسرة الضحية للرابطة أن المشتبه فيه بالإضافة إلى باقي الأشخاص الآخرين قد تناوبوا على انتهاك حرمة جسد القاصر التلميذ مستغلين خوفه وهلعه من تهديداتهم خصوصا وقد علمت الرابطة ان أحد المشتبه الرئيسي هو من ذوي السوابق في قضايا الضرب والجرح وقد سبق أن قضى عقوبة حبسية .

وتعود اطوار هذه القضية التي تفجرت بعد اتصال هاتفي لإحدى أفراد عائلة الضحية بالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان لسنة 2017 حيث استمر مسلسل الاعتداء على جسد قاصر لمدة ثلاث سنوات حتى تم اكتشاف الأمر عبر محادثات في المسنجر بين القاصر و أحد المشتبه فيهم بعد أن قام القاصر بفتح حسابه على الفايسبوك من هاتف أخته إلا أنه نسي إغلاق الحساب لتنكشف القضية ويتنفس الضحية الذي عبر لأحد افراد أسرته قائلا “أنا دبا عاد ارتحت”

ضغط نفسي عاشه _ تضيف الرابطة _ القاصر لمدة ثلاث سنوات منذ اليوم الأول لاستدراجه لغاية خميس الساحل من طرف المشتبه به الرئيسي الذي اغتصبه بالقوة تحت التهديد بالسلاح و طيلة هذه الفترة التي رضخ القاصر لرغبات مكبوتة لأشخاص يحملون من الإنسانية شكل الإنسان فقط .

ثلاث سنوات من العذاب النفسي و الاغتصاب الزجري والرضا بكل الأوامر والتهديد والترغيب والاستدراج قبل أن تتقدم أم الضحية بشكاية للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش يوم 29 يوليوز 2019 تشتكي تعرض ابنها للاغتصاب من طرف خمسة اشخاص من بينهم متزوجون .

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