عامل افران ينتفض في وجه مسؤولين ويأمر باخلاء مناطق سياحية

نُشر بتاريخ :  2019-08-30 - 19:45
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ع. محياوي – هبة بريس

وبخ ” عبد الحميد المزيد ” عامل إقليم إفران ، يوم أمس الخميس 29 غشت الجاري ، بعض المسؤولين والتجار بالإقليم بسبب العشوائية التي ضربت مناطق سياحية بالمدينة وعلى رأسها المنتجع السياحي “عين فيتال” و ” لابريري”.

الزيارة التفقدية للمسؤول الترابي جعلته يقف على مجموعة من الاختلالات والمظاهر العشوائية بالمنتجعين السياحيين لينتفض في وجه بعض المسؤولين المتهاونين في عملهم،i مهدداً المخالفين بالمتابعة القضائية ، بسبب غلاء الأسعار والانتشار المهول لبعض الأماكن العشوائية و انتشار الخيالة ، واحتلال الملك العام، وهي كلها عوامل تسيئ للقطاع السياحي وجماليته بالمنطقة .

واصدر عامل الاقليم تعليماته لمرافقيه من المسؤولين لمباشرة عملية ترحيل التجار الموسميين الذين لم يحترموا التعليمات و الاتفاق الذي تم مع السلطات الإقليمية.

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