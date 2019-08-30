دفاعا عن الحيوانات.. سائحة أجنبية تحاول تحرير الدجاج من قفص بطنجة( فيديو)

هبة بريس _ مكتب طنجة

اثارت محاولة سائحة اجنبية امس الخميس تحرير دجاج حي من داخل أقفاص موضوعة بجانب رصيف سوق اسبوعي بطنجة، فضول عدد من المارة الذين تجمهروا حول الاجنبية في محاولة لثنيها عن مرادها.

فيديو انتشر عبر صفحات الموقع الازرق يوثق للحالة “الهستيرية” التي بدت عليها السائحة الاجنبية وهي تحاول تحرير دجاج من اقفاصه وتخليصه من يد بائعه الذي تعامل بنوع من الرزانة الممزوجة بروح المرح والتسامح مع سيدة اجنبية دفعها اهتمامها بالحيوانات الى صنع مشهد تناسلت حوله التعليقات، الساخرة منها والمدافعة عن سلوك الاجنبية.

وحسب مصادر فقد تم نقل السائحة الاجنبية صوب مستشفى محمد الخامس حيث تم تقديم العلاج لها و غادرته بعد إبداء البائع عدم رغبته أمام المصالح الأمنية المختصة في متابعة المعنية .

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