وسيط المملكة :”أعطاب الإدارة تؤثر سلباً على مسيرة التنمية الاجتماعية “

هبة بريس – الرباط

ألقى محمد بنعليلو، وسيط المملكة كلمة له خلال الدورة 101 للجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمقر المجلس بالرباط يوم أمس الخميس 29 غشت 2019 حول موضوع، ”الوساطة المؤسساتية: الرهانات والفرص التنموية و الأدوار التي تطلع بها مؤسسة وسيط المملكة كأحد المداخل الأساسية التي يمكن أن يرتكز عليها النموذج التنموي الجديد“.

واستهل بنعليلو كلمته بمقتطف من الرسالة الملكية التي وجهها الملك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ 9 دجنبر 2001، والتي جاء فيها ”إننا نعطي من خلال إحداثنا لمؤسسة “ديوان المظالم” بعدا آخرا ملموسا لمفهومنا للسلطة، القائم على جعلها في خدمة المواطن والتنمية، وعلى قربها منه، والتزامها بضوابط سيادة القانون والإنصاف” .

وأشاد بنعليلو خلال معرض كلمته بالإشادة بالظرفية التي تنعقد فيها هذه الدورة، المحكومة بسياقين هامين:

”سياق وطني عام، مطبوع بمواصلة الإصلاح بمسؤولية وجرأة وابداع، جسده الخطابان الملكيان بمناسبة عيد العرش المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب، سياق التأسيس لنموذج تنموي مغربي جديد، يتملكه كل المغاربة، وينخرطون جماعيا في إنجاحه، ويشكل قاعدة صلبة، لانبثاق عقد اجتماعي جديد، يهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية“.

وأضاف :”سياق مؤسساتي خاص، له علاقة بالرؤية الجديدة لمؤسسة وسيط المملكة، التي تجعل من مخططها الاستراتيجي 2019-2023، مقاربة مندمجة، قوامها الالتقائية في التدخلات، والتكاملية في الأهداف، من أجل معالجة المعيقات، وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل (بما فيها التنموية) في تدبير الشأن العام، والتجاوب مع انشغالات المواطنين، والرفع من مستوى أداء المرافق العمومية في توفير الخدمات الأساسية، بمزيد من الالتزام والمسؤولية“.

واسترسل :“ليقيني التام بإلمامكم الواسع بالسياق الوطني والدولي لإحداث المؤسسة، لن أستفيض في توضيح جوانب مؤسساتية وقانونية مرتبطة بظروف ودواعي ذلك، بقدر ما سأحاول أن أقدم إشارات حول بعض الجوانب التي أعتبرها ذات دلالات مهمة في فهم أدائها، وبالتالي سأتناول مداخلتي من خلال مقاربة ثلاثية الأبعاد.

ولخص بنعليلو كلمته في ثلاثة أبعاد،؟البعد الأول: يهم مؤسسة وسيط المملكة: السياق، والدلالات الرمزية؛ البعد الثاني: يسلط الضوء على مؤسسة وسيط المملكة: الاختصاصات والرهانات المستقبلية والفرص المتاحةالبعد الثالث: يتناول علاقة مؤسسة وسيط المملكة بأهداف التنمية المستدامة.

واعتبر بنعليلو أنه وبغض النظر عن التسمية، يبقى إحداث “مؤسسة وسيط المملكة” محكوما بسياق تاريخي لصيق بفلسفة ولاية المظالم، تَجسدَ مؤسساتيا عبر محطات متتالية، عكست التمسك الراسخ والمتبصر بالموروث الحضاري الوطني، مع مراعاة البعد الحداثي العصري وما تفرضه متطلبات التطور المؤسساتي في مجال حماية الحقوق وضمان الحريات على قاعدة العدل والإنصاف.

وأضاف :”فإذا ما استثنينا “وزارة الشكايات” و”مكتب الأبحاث والإرشادات”، يبقى “ديوان المظالم” الخطوة التطويرية الأولى، المجسدة لمَأسسة اختصاصات وطرق تدخلات المؤسسة، في نسق رؤية تحديثية، لتأتي بعد ذلك مؤسسة “الوسيط” كتعبير عن مرحلة الانتقال إلى تجسيد معيارية التنظيم والأداء، من زاوية الملاءمة مع المعايير والتجارب الدولية في هذا المجال“.

واسترسل :”إذن، نحن أمام مؤسسة تشكل في جوهرها، تعبيرا عن انخراط واع في دينامية إصلاحية مستمرة انطلقت من “ديوان المظالم” كمؤسسة وطنية، لتصل إلى “الوسيط” كمؤسسة دستورية، تعكس توجها جديدا، يعبر عن مرحلة تملك جماعي للآليات الحقوقية الوقائية، ويتطلع نحو فضاء حكامة الحقوق المرفقية، بالمساهمة في صنعها وبلورتها ابتداءً، وبالعمل على دعمها عندما تتبناها الإدارة، في تمسك جلي بالتقاليد الوطنية والموروث الثقافي كمشترك عام؛“.

وأوضح بنعليلو أن الدلالات الرمزية لإحداث مؤسسة الوسيط متعددة ساردا منها ”الدلالة الحقوقية: بحيث شكل إحداث مؤسسة الوسيط، ترجمةً واضحة لانخراط بلادنا في الأوراش الإصلاحية الكبرى مؤسساتيا وحقوقيا، ولبنة من لبنات إرساء نموذج المشروع المجتمعي القائم على توفير المزيد من الضمانات لحماية الحقوق والحريات، على قاعدة مبادئ العدل والانصاف، بما يسمح بالوقوف على الاختلالات الإدارية، والنهوض بالحكامة المرفقية باعتبارها ضرورةً تفرضها مستلزمات البناء الديموقراطي والتنموي.

أما فيما بخص الدلالة الدستورية فقد أوضح بنعليلو أنها تتجلى في دسترة مؤسسة الوسيط، مما خولها صلاحيات مهمة، وعزز مكانة تدخلها، وقوى بالتالي من دورها في مجال إحقاق الحقوق ورفع المظالم، وتتبع السياسات العمومية في تدبيرها لقضايا المواطنين. وهو إقرار له رمزية كبرى تجسد السلطة المعنوية للمؤسسة.

ثم إن المتتبع للنقلة الدستورية التي عرفتها المؤسسة في صيغتها الحالية، يدرك، أن هذه النقلة جسدت الاستجابة الواعية لمتطلبات مواكبة النموذج الاسترشادي للوساطة المؤسساتية عبر العالم، وهو ما جعل المؤسسة مستجيبة لمبادئ باريس، ومتلائمة مع مبادئ البندقية، متجاوزة في نقاشاتها منطق الملاءمة إلى منطق الفعالية، وأصبحت المؤسسة رقما فاعلا في معادلة التنسيق والتشاور بين المؤسسات النظيرة حول الممارسات الجيدة، من خلال تواجدها ضمن الشبكات الدولية والإقليمية ذات الأهداف المماثلة.

وأكد بنعليلو على أن مهام مؤسسة الوسيط تسعى، إلى رفع الضرر الذي يلحق المتظلم من جراء تجاوز أو تصرف إداري متسم بالحيف، أو سوء تطبيق القانون، و تسعى إلى تحسين التواصل بين المواطنين والإدارة، وتعزيز الثقة وإعادة بناء ثقافة الحوار بينهما، والحفاظ على مصداقية الأجهزة الإدارية. كما أنها مؤسسة داعمة للاستقرار ومساهمة في تعزيز السلم والتماسك الاجتماعي الذي يعتبر إحدى المؤشرات المختزِلة لمعظم أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي التزم بها المغرب.

وأضاف مفصلا بأن ما تسعى مؤسسة وسيط المملكة، عبر ما تتوصل إليه من تسويات وما تنتجه من اقتراحات وما تصدره من توصيات، في نطاق صلاحياتها، وما تتيحه لها مبادئ العدل والإنصاف، إلى الخروج من نمطية الصورة المتصلة بها كمكتب للشكايات (التلقي والمعالجة)، إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية، بالعمل على ألا تكون القوانين منتجة للحيف سواء في منطوقها أو في تطبيقها، وبالسعي إلى تطوير منظومة الحكامة التي تمثل عمادا من أعمدة التنمية، لتأثيرها المباشر على الحياة العامة للمواطنين.

كما كشف وسيط المملكة بأن مؤسسة الوسيط لا تبحث عن التشهير بالأخطاء، بقدر ما تسعى إلى توفير مصاحبة توجيهية معيارية للإدارة، لتصل إلى التأثير في الممارسات الفردية التي تعتبر من العوامل البنيوية العميقة التي تشكل إحدى مكامن الخلل التي لا يلتفت عادة إليها في تنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة بأهداف التنمية.

واسترسل بالقول :”من خلال مجمل ما تقدم نعتقد أن وظيفة مؤسسة الوسيط لا ينبغي أن ينظر إليها من زاوية مراقبة أداء الإدارة بالمفهوم الضيق، بل يجب أن ينظر إليها من زاوية مراقبة تأثير أداء الإدارة على صورة الدولة في توفير شروط التنمية والرفاه الاجتماعي لمواطنيها، وبالتالي ضمان تمتعهم بحقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل كامل“.

وأكد بنعليلو على أن مختلف الاختلالات المرتبطة بالحكامة المرفقية التي ترصدها مؤسسة الوسيط من خلال معالجتها للشكايات، تُبرز أن أعطاب الإدارة تؤثر سلباً على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة“. مؤكدا في نفس السياق، على أنه من بين الأدوار التنموية للمؤسسة تسليط الضوء على حاجيات الإدارة، ودعم وتقوية مكانتها ومصداقيتها في النموذج التنموي، من خلال إرساء علاقة الثقة بينها وبين المواطنين من جهة، وإشاعة قيم التخليق والشفافية من جهة ثانية. وكلها مبادئٌ ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية، مسجلة في أجندة التنمية المستدامة“.

وخلص إلى أن إبراز العلاقة “المحتملة” بين أداء مؤسسة الوسيط والتنمية، ينطلق من طرح ثلاثة أسئلة بحثية منهجية أساسية ستمكن لا محال من الوصول إلى محددات هذه العلاقة “الأكيدة” وبعض تمظهراتها.

و قائلا :”يجب أن نتساءل عن دور المؤسسة في تعزيز الحكامة الجيدة وإشاعة مبادئ الشفافية والتخليق بالمرفق العام، ويجب أن نتساءل عن دور المؤسسة في ضمان السلم الاجتماعي، تم يجب أن نتساءل عن مدى تفاعل المؤسسة وضمانها للحق في التنمية“.

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