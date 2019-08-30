بعد فضيحة “البرلماني مول 17 مليار”.. مجلس حد السوالم يريد تغيير اسم المدينة

هبة بريس – ياسين الضميري

استغراب و دهشة كبيرة سادت ساكنة مدينة حد السوالم بعد أن تناهى لمسامعها خبر غريب مفاده أن مجلس الجماعة يريد تغيير إسم المدينة و ذلك عبر وضع هاته النقطة ضمن نقاط دورة المجلس الاستثنائية.

و مباشرة فور تداول الخبر الذي لم يرق ساكنة المدينة التي اشتهرت مؤخرا بفضيحة “البرلماني مول 17 مليار” ، بادرت السلطات الإقليمية لبرشيد بالتواصل مع مسؤولي جماعة حد السوالم حيث اتضح ان تغيير اسم المدينة ليس من اختصاص مجلس الجماعة.

و دعت سلطات الإقليم مجلس الجماعة لسحب النقطة المتعلقة بتغيير اسم مدينة حد السوالم من جدول أعمال الدورة الاستثنائية و عدم التداول فيها و ذلك طبقا للمادة 41 من القانون التنظيمي ، كما تم توجيه توبيخ لمجلس جماعة حد السوالم بحكم عدم ضبطه للقانون مطالبينه بضرورة الاطلاع على بنود و معطيات القانون التنظيمي و الإحاطة به قبل وضع جدول أعمال أي دورة.

و أكدت سلطات الإقليم لمجلس جماعة حد السوالم أن تغيير إسم المدينة يأتي من خلال حزمة من الإجراءات الإدارية المسطرية وفقا للقوانين المؤطرة و ذلك عبر توجيه ملتمس إلى مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية يوضح دواعي الرغبة في تغيير اسم المدينة بشكل يجعل أعضاء المديرية يقتنعون بالتبريرات المقدمة قبل اتخاد القرار و ليس عبر وضع ذلك ضمن نقاط دورة استثنائية لمجلس الجماعة.

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