تحدي النظرية السائدة.. اكتشاف جمجمة عمرها 4 ملايين سنة

هبة بريس - وكالات
اكتشف باحثون في إثيوبيا جمجمة للأسلاف الأوائل للقردة الشبيهة بالإنسان عمرها 3 ملايين و800 ألف سنة تقريبا.
ويتحدى اكتشاف المستحاثة الجديدة الأفكار المتداولة عن كيفية تطور الإنسان الأول من أسلاف القردة الشبيهة به.
وربما يجب إعادة النظر في الفكرة السائدة حاليا، والتي تقول بأن القرد المسمى (لوسي) كان من بين أنواع ساهمت في وجود أول إنسان على الأرض.
ونشرت مجلة (نيتشر) العلمية دراسة عن الاكتشاف الجديد.
وعثر على الجمجمة البروفيسور يوهانيس هيلي-سيلاسي في ميرو دورا، وهو مكان يقع في مقاطعة ميل في ولاية عفار.
وقال العالم، الذي يعمل في متحف كليفلاند للتاريخ الطبيعي في ولاية أوهايو الأمريكية، إنه أدرك على الفور أهمية المستحاثة.
وقال هيلي-سيلاسي لبي بي سي: “ذهلت لما رأيتها وقلت لنفسي: هل أنا فعلا أرى ما أرى؟ وشعرت بالسعادة عندما أدركت أن هذا ما حلمت به”.
ويقول البروفيسور إن الجمجمة أفضل مثال لأسلاف الإنسان الشبيه بالقردة، الذي يسمى أوسترالوبيثيكوس أنامنسيس، الذي يمشي على قدمين، وهو أقدم نوع معروف من أوسترالوبيثيكوس الذي ربما يرجع تاريخ وجودة إلى 4.2 ملايين عام مضت.
وكان يعتقد أن أوسترالوبيثيكوس أنامنسيس هو الجد المباشر لأنواع لاحقة أكثر تقدما تعرف باسم أوسترالوبيثيكوس أفارينيسيس، وهي بدورها تعد الجد المباشر لأول إنسان وجد على الأرض، ويعرف باسم (هومو)، وهو النوع الذي يشمل بني البشر الموجودين حتى الآن.
Darwin
في 00:09
الكاتب لم يفهم و لا شيء في هذا الموضوع يتكلم انطلاقا من افكاره الشخصية تعود للسبعينات بشكل عاطفي جامد و قار الموضوع كما تطرحه NATURE هو تماما عكس ما قاله الكاتب في القرآن الكريم الإنسان و البشر و لكل كلمة معنى مختلف فهمه يحيلك على نشأة و تطور الإنسان اللدي اتبة الجينات و ليس فقط بالحفريات
Marokkii
في 01:13
هدا اكتشف ومن حقه ان يقول ربما في وقت من الاوقات سوق يكتشف اشياء في القران الكريم . ومادا اكتشفنا نحن الحضيان والجلوس في المقاهي وحضيان عورات النساء والتبركيك
bouzebbal
في 09:08
سبحان الله بعض المفكرين العرب تأثروا بأفكار و نظريات الأوربيين و لو أنها مبنيَّةٌ فقط على نظريات ممكن أن تكون خطأ أو صواب،و تركوا القرٱن الذي هو كلام من خلق الكون و البشر و ثبت مِئات المرات إعجازُه العِلمي و سبْقُهُ للعلم،لولا بلادة و خمول المسلمين في فتراتٍ من التاريخ في ميدان البحث العلمي و ٱنهِماكِهم في القتال على الخِلافة و الشهوات،لكانوا رُواد العِلم و المعرفة في العالم
خلدين محمد
في 10:24
تبقى نضرية الباحث لاغير .اتباث من خالق ولقد خلقنا الانسان في احسن التقويم