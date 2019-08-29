“شيشية” و”قصارة” مستشفى خريبكة.. احالة ممرضة وآخرين على السجن المحلي

هبة بريس -

أمر وكيل بالنيابة بابتدائية خريبكة، يومه الخميس 29 غشت الجاري، بإيداع أبطال ”القصارة بمستشفى خريبكة”، ويتعلق الأمر بالممرضة المتدربة رفقة صديقتها وخليليهما على السجن المحلي بخرييكة.

وتابعت النيابة العامة المتدربة بتهمة الفساد وانتحال صفة مهنة ينظمها القانون، وصديقتها وهي متزوجة توبعت بتهمة الخيانة الزوجية فيما تمت متابعة الخليلين بتهمة الفساد والتحريض على الفساد والآخر بالخيانة الزوجية وحيازة صور في وضعية مخلة .

القضية باتت تعرف في المدينة ب”قصارة مستشفى خريبكة”، واعترف الموقوفون بالمنسوب إليهم في محاضر الضابطة القضائية، بعد مواجهتهم بها من طرف النيابة العامة.

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