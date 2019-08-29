تارودانت : مناطق نائية منكوبة، و الساكنة تحصي خسائرها المادية(صور)

ادريس بنبراهيم _ هبة بريس

كشفت مصادر من منطقة “أنيلول” بدائرة إغرم التابعة لإقليم تارودانت أن الساكنة تعرضت لخسائر مادية فادحة ،شملت ممتلكات منازلهم بعد أن حاصرتهم ميه الفيضانات في منازلهم ،حيث لم تسلم أفرشة بيوتهم و لا معداتهم المنزلية من الاتلاف بسبب المياه.

و تظهر الصور التي حصلت عليها هبة بريس نسبة ارتفاع منسوب المياه جراء التساقطات المطرية التي عرفتها جبال تارودانت بشكل غير مسبوق حسب روايات مصادرنا.



و تعاني عددة دواوير نائية في اقليم تارودانت الذي تعادل مساحته دولة لبنان من انقطاع عن العالم الخارجي بسبب جرف المياه للطرق غير المعبدة، غير أن الضوء لم يسلط على هذه الدواوير التي تعاني من عزلة تامة خصوصا بدائرة إغرم .

و لم تسفر هذه الفيضانات بالمناطق الجبلية لإقليم تارودانت عن خسائر في الأرواح باسثناء فاجعة تيزرت .

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2