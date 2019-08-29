السيول غمرت الملعب السنة الماضية.. لماذا يكذب عامل اقليم تارودانت !

هبة بريس - الرباط

أثارت تصريحات لعامل إقليم تارودانت حول فاجعة السيول التي غمرت أحد الملاعب الرياضية بجماعة “إيمي نتيارت” دوار “تيزيرت” امس الاربعاء واودت بحياة 8 اشخاص، استياء عارما في مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون دليلا على “تقصير المسؤول في أداء واجبه” ومحاولة للهروب الى الأمام.

عدسة الكاميرا وثقت حوارا مقتضبا للمسؤول الترابي الذي حل بمكان الفاجعة رفقة شخصيات أخرى ، مع ساكنة الدوار وهو التدخل الذي جر عليه انتقادات “فايسبوكية” جمة، سيما قوله لاحد ساكنة المنطقة “حتى يبان الضو ونقلبو على المفقودين”، كما حاول عامل اقليم تارودانت وهو يتحدث لاحد المسؤولين اثبات ان المنطقة والوادي لم يشهدا من سنوات سيولا جارفة وذلك بقوله “ياك افلان الواد عمرو جا هنا..”.

وتداول نشطاء من ساكنة المنطقة فيديوهات توثق لسيول غمرت الوادي والدوار السنة الماضية وهو مايتناقض مع تصريحات المسؤولين الذي حجوا الى المنطقة عقب الفاجعة وفي مقدمتهم عامل الاقليم.

ووصلت الحصيلة النهائية ثمانية ضحايا سبعة تم العثور على جثتهم فيما لازال البحث جاريا عن جثة ستيني من طرف عناصر الوقاية المدنية و السلطات المحلية عبر الأوحال التي خلفها الوادي.

الى ذلك خلفت الفيضانات خسائر مادية كبيرة أيضا بمنطقة اغرم باقليم تارودانت ،حسب العديد من الشهادات التي استقتها هبة بريس من ساكنة المنطقة.

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