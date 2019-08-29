فاجعة تارودانت.. بنعبدالله : يجب أن يذهب التحقيق الى نهايته

هبة بريس _ الرباط

تقدم نبيل بنعبدالله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية بتعازيه لعاىلات ضحايا الفاجعة المأساوية التي أودت بحياة مجموعة من المواطنين مساء أمس نتيجة الفيضانات التي عرفها دوار تزيرت بإقليم تارودانت.

وكتب بنعبدالله في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع فايسبوك :”يجب أن يذهب التحقيق الذي باشرته السلطات المعنية إلى نهايته لتحديد المسؤوليات، كما يجب التعاطي بالصرامة اللازمة مع ظاهرة إقامة بنايات سكنية أو تجهيزات مفتوحة في وجه العموم في مجرى الأودية، خاصة مع التحولات المناخية التي يعرفها العالم والمغرب، والتي تنبئ بأن مثل هذه الحوادث قد تتكرر ما لم يتم اتخاذ الاحتياطات والتدابير الوقائية الضرورية.. ”

واضاف بنعبد الله في ذات التدوينة :” االظاهرة معقدة وتطرح العديد من الصعوبات، خاصة ما يرتبط بمنع البناء في مجرى الأودية ولكن الصرامة والإرادة القوية مطلوبة لمعالجة هذه الظاهرة حماية لأرواح المواطنات والمواطنين وممتلكاتهم.”

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