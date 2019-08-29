بعد تارودانت .. فيضانات باقليم طاطا والسلطات تنقل الساكنة الى المراكز التربوية والاجتماعية

هبة بريس

أفادت السلطات المحلية لإقليم طاطا أن المنطقة شهدت تساقطات مطرية غزيرة يوم أمس الأربعاء 28 غشت 2019.

وعلى اثر ذلك، يفيد بلاغ للسلطات، قامت السلطة المحلية بقيادة تڭموت بدائرة طاطا بفتح المراكز التربوية والاجتماعية لإيواء الساكنة (200 شخص) التي تعرضت منازلها لفيضان وادي أمغار بدوار أكادير الجديد ومركز تڭموت إلى حين انخفاض مستوى مياه وادي أمغار.

هذا ويشار الى أن الأمطار الغزيرة التي عرفها إقليم تارودانت مساء يوم الأربعاء 28 غشت2019 ، أدت إلى حدوث فيضانات نجم عنها وفاة 7 أشخاص بدوار تيزرت، جماعة إيمي نتيارت دائرة إيغرن.

وأفاد بلاغ للسلطات، أن الأبحاث جارية من قبل السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية وساكنة الجماعة عن مفقودين محتملين.

وسيتم إخبار الرأي العام بكل المستجدات المتعلقة بهدا الحادث. وفق البلاغ ذاته

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