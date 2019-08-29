فرق الوقاية المدنية بأكادير تهب لمساعدة منكوبي تارودانت والمسؤولين أغفلوا النشرة الإنذارية

أحمد وزروتي: هبة بريس

رغم التحذيرات التي أطلقتها مديرية الأرصاد الجوية حول ممطقة فاجعة تارودانت، إلا أن إهمال المسؤولين عن الدوري المقام بجماعة إيمي نتيارت، أدى إلى الفاجعة التي حصدت ازيد من ثمانية أرواح بالملعب الذي بني في مجرى الوادي.

وسبق لمديرية الأرصاد ان أكدت في بلاغ لها أمس الأربعاء ما يلي:

تتوقع مديرية الارصاد الجوية الوطنية في نشرة خاصة إبتداء من العاشرة صباحا غدا الخميس وحتى منتصف نهار يوم الجمعة أن تهم أمطار قوية وعواصف رعدية مصحوبة بحبات البرد ستصل مقايسها الى40 ملمتر في بكل من أزيلال الخنيفرة فقيه بن صالح مراكش شيشاوة الحوز رحامنة تنغير وارزازات الراشيدية طاطا تارودانت أكادير أذوتنان إنزكان أيت ملول شتوكة أيت باها تزنيت أسا زاك كلميم شرق طانطان سمارة بوجدور وادي ذهب أوسرد.

المرجوا توخي الحذر من الصواعق وضربات البرق.

مصادر هبة بريس أكدت أن فريقا من الوقاية المدنية بأكادير انتقل مباشرة بعد إخطاره بالواقعة إلى عين المكان، لمساعدة العناصر التابعة لتارودانت، من أجل تقديم الدعم وانقاذ من يمكن إنقاده.

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