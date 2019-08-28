سطات…مديرية التعليم تكرم تلامذتها داخل أسوار سجن عين علي مومن

.محمد منفلوطي- هبة بريس

احتضن مركز الإصلاح و التهديب بسجن عين علي مومن بسطات اليوم الأربعاء حفلا لفائدة نزلاء المؤسسة السجنية، تخللته فقرة فنية من طرف الفرقة الغنائية مجموعة المشاهب كما عرف توزيع جوائز تحفيزية بمساهمة المديرية الإقليمية على التلاميذ المتفوقين.

وقد أكد المدير الاقليمي محمد زروقي خلال كلمة القاها بالمناسبة، على ان هذه الخطوة تأتي في سياق الاحتفال بالذكرتين الوطنيتين الغاليتين ذكرى ثورة الملك و الشعب و عيد الشباب المجيد، وكذا مناسبة لادخال الفرحة على هذه الفئة تزامنا والعام الهجري الجديد.

واستحضر المسؤول الاقليمي أفضال هذا الشهر العظيم، ليتوج اليوم مجموعة من التلاميذ نزلاء المؤسسة السجنية، وهي مناسبة للتذكير بالدور الريادي للاطر التعليمية التي كان لها الفضل في تعليمهم وتهذيبهم و تحفيزهم على الكد و الاجتهاد، حتى أدركوا الغاية أن نجحوا و تميزوا، مشيدا باعتزاز بالإرادة الملكية السامية التي ظلت السبب الأسمى لتلألي نور العلم و المعرفة كي يملا قبسها المكان، و هو الذي مافتئ حريصا على إحاطة مؤسسات الإصلاح و التهذيب بعطفه المولوي و عنايته السامية عناية اقترنت بعناية جلالته بالعنصر البشري باعتباره الثروة الحقيقية للبلد ووسيلته الناجعة للتنميةللتنمية.

وأكد المسؤول الاقليمي عن التعليم، على أن ما حصل عليه تلاميذ هذه المؤسسة إلى جانب ماحصله أقرانهم بالمؤسسات التعليمية و التربوية، ليؤكد بحق نجاعة العنصر البشري و مؤهلاته يمحو بوصفه رأسمالا غير مادي ينضاف إلى ما يزخر به المغرب من رصيد فكري و ثقافي و اجتماعي ،و نظام للمؤسسات ، و قيم و ثوابت قائمة على التعاون و التضامن و الائتلاف، و الاعتزاز بالانتماء و الحوار و التسامح و الانفتاح و التعايش و قبول الاختلاف ، فضلا عن قيمة الأمن و الاستقرار التي تعتبر القوام الرئيس لتحقيق التنمية الشاملة، لئن كان تثمين الرأسمال البشري بصفة عامة يتطلب تعزيزه بالإمكانات الضرورية، و تحفيزه بالموارد الكفيلة بتطوير مؤهلاته الفكرية و الإبداعية و الارتقاء بقدراته العلمية و كفاياته الإنتاجية قصد تمكينه من تفجير طاقاته و تهيئه للإسهام في اقتصاد المعرفة، فإن تثمين العنصر البشري بمؤسسات الإصلاح و التهذيب يتطلب تعزيزا خاصا بالإمكانات المادية و البشرية التي يحرص قطاع التربية و التكوين إلى جانب المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج و مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ، و باقي المتدخلين على العمل سويا و جنبا إلى جنب من أجل توفيرها قصد تنزيل برامج هادفة تمكن النزلاء من اكتساب الكفايات المعرفية و العلمية ،و المهارات الحرفية و الفنية و صقل الطاقات الابداعية ، بما يتيح تعزيز ثقتهم بأنفسهم و تقوية قدراتهم على الاندماج في المجتمع بعد الإفراج ، إلى جانب ضمان إعادة إدماجهم الاجتماعي عبر التشغيل الذاتي أو الاندماج في سوق الشغل ، بما يقلص حتما من حالات العود المحتملة.

واستعرض المدير الاقليمي للتعليم نتائج الاستحقاق بهذه المؤسسة الإصلاحية التي بلغت نسبا مشرفة في مختلف الامتحانات الإشهادية، أدركت 80 في المائة في امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية بنجاح 24 مرشحا من مجموع 30 ،كما بلغت 78 في المئة في امتحانات نيل شهادة السلك الاعدادي بنجاح 46 من مجموع 59 مترشحا ، و سجلت 55 في المئة في امتحانات نيل شهادة البكالوريا بتفوق 20 مترشحا من مجموع 36 ، متمنين باعتزاز كبير تسجيل معدل 7.51 بوصفه إعلى معدل بسلك التعليم الابتدائي إلى جانب معدل 14 كأعلى معدل بسلك التعليم الثانوي الإعدادي و 15.2 أعلى معدل في امتحانات البكالوريا.

وختاما لكلمته، تقدم محمد زروقي بكلمة شكر مقرونة بتقدير لأسر النزلاء الذين ظلوا مضحين بالنفيس لمؤازرة أبنائهم و رسم البسمة على شفاههم بنجاح يجدد الأمل و يقوي عزيمة المثابرة و الجد و العمل، منوها بدور عامل إقليم سطات الذي ظل مواكبا للأوراش المفتوحة بالمؤسسة الإصلاحية مدعما لبرامجها التربوية و التكوينية و الادماجية، وكذا جهود جميع القطاعات الحكومية و غير الحكومية الشريكة و الجمعيات النشيطة و فعاليات المجتمع المدني المساهمة في برامج المؤسسة الإصلاحية الهادفة و المنابر الصحفية و الإعلامية المواكبة.

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