اختلالات في صفقات AMDIE بطلها المدير العام

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة وقوف” ه – ب ” ، المدير العام بالوكالة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وراء استفادة شركة صغيرة بالرباط من صفقة بغلاف مالي تجاوز 600 مليون سنتيم على هامش مهرجان طانطان في دورته الأخيرة.

وكشفت المصادر ذاتها أن المدير العام الشاب، الذي شغل منصب المسؤول المالي في المكتب الوطني المغربي للسياحة لسنوات مرر الصفقة للشركة المذكورة بالرغم تقول مصادرنا عدم توفرها على أي مؤهلات تقنية تمكنها من إنجاز الصفقة.

وتضيف نفس المصادر أن صاحب الشركة التي استفادت من الصفقة أقدم على عقد شراكة مع شركة اسبانية استفاد عبرها من صفقات بملايين الدراهم بتدخل من المدير العام بالوكالة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

إلى ذلك، استغربت المصادر ذاتها كيف أن ” ه- ب” لا يتردد في الرد على سخاءه مع شركات صغيرة وتمكينها من صفقات بمبالغ مالية كبيرة بالقول إنه “ينفذ فقط تعليمات بتمرير الصفقات إلى هذه الشركات”.

ويرى متتبعون أن سياسة المدير التدبيرية تعود بالمغرب سنوات إلى الوراء وتعطي صورة سلبية عن الاستثمار بالمملكة.

فمن يحاسب المدير العام بالوكالة؟ وما سر العطلة التي قضاها رفقة عائلته بأحد أفخر الفنادق بأنطاليا التركية والتي قُدرت بالملايين وهو رقم يفوق راتب المدير العام لأشهر عديدة؟؟؟.

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