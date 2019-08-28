ٱمن مراكش يحقق في وفاة شاب بعد مطاردة بوليسية

هبة بريس -

علم لدى ولاية أمن مراكش، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الأربعاء ، وذلك لتحديد الظروف والملابسات الحقيقية التي وقعت فيها حادثة سير مميتة، كان ضحيتها سائق دراجة نارية اصطدم بدراجة ثلاثية العجلات بعد مطاردة قام بها موظف شرطة يعمل بفرقة الدراجيين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم الاحتفاظ بموظف الأمن المذكور، وهو برتبة مقدم شرطة، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف الشرطة، الذي يشتبه تورطه في الإيذاء العمدي المتسبب في حادثة سير مميتة.

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